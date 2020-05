Cannavaro: “Chiellini? Giorgio ha detto quello che sentiva di dover dire. E sul Mondiale 2006…”

TORINO- Fabio Cannavaro, in una diretta Instagram con il giornalista Pierluigi Pardo, ha affrontato vari temi: “Quando dicono che abbiamo vinto il Mondiale per Calciopoli mi inc***o sempre. In Germania non parlammo mai di quello che stava accadendo. Eravamo un gruppo unito e molto forte, con un grandissimo allenatore. Più forte di noi, forse, solo la Francia. La chiave del nostro successo fu il coraggio. Gli azzurri di oggi stanno facendo un grande lavoro, anche per merito di Mancini. Chiellini? Ognuno dice quello che si sente, ma poi qualcuno deve sempre vendere. Normale che gli autori del libro cerchino le frasi che fanno maggior scalpore. Giorgio sentiva di dire quello, nessuno può dargli contro”.

