Candela ricorda lo scudetto del 2001: “Una festa dopo il pareggio con la Juve”

TORINO- L’ex terzino della Roma Vincent Candela, in un’intervista al Corriere di Roma, è tornato a raccontare dello scudetto del 2001, vinto dai giallorossi in volata contro la Juve: “Fu una grande festa dopo il pareggio a Torino. Non avevamo vinto, ma era come se lo avessimo fatto. Non abbiamo mai avuto paura di vanificare tutto, anche dopo che ci siamo trovati sotto di due gol. Abbiamo recuperato il risultato, dimostrando di essere una grande squadra e in più Capello ci permise di rimanere sempre con i piedi per terra. Nakata? È stato un grande campione, che ha però avuto la sfortuna di trovarsi davanti uno come Totti. Parlava e giocava poco, ma ha sempre fatto la differenza”.

