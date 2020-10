Camoranesi: “Non ho capito lo stile di gioco della Juve. Si parla più di nomi che di tattiche”

TORINO- Ai microfoni di JTV, l’ex centrocampista bianconero Mauro Camoranesi ha parlato della situazione in casa Juve: “Juve e Verona sono le mie squadre del cuore. Non ho visto la gara di Kiev, perchè purtroppo hanno chiuso l’albergo dove soggiorno e i canali in camera non trasmettevano la gara. Non ho però capito lo stile di gioco, si parla più di nomi che di tattiche. Se vogliamo giocare con una squadra bella alta, che pressa e fa spettacolo bisogna avere determinati giocatori in tutte le zone, soprattutto perché bisogna essere veloci”. Ma attenzione perché, proprio dopo la partita, sono arrivate anche altre clamorose novità in casa bianconera. Addio Dybala? Spunta una nuova ipotesi pazzesca! >>>VAI ALLA NOTIZIA