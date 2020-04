Camoranesi: “La passione per il calcio è nata prima delle altre”

TORINO – Prosegue la striscia di appuntamenti quotidiani con “A Casa Con La Juve”. Oggi, gli ospiti di Zambruno e Zuliani sono Mauro Camoranesi e il duo radiofonico Andrea e Michele. Queste alcune dichiarazioni dell’ex esterno della Juventus.

È nata prima la passione per il calcio o quella per la musica? “Prima per il calcio. La musica è arrivata poco dopo, l’ho scoperta, penso un po’ come tutti, verso i 14/15 anni. Passavo molto tempo con mia madre e lei ascoltava spesso la radio. Alla radio si ascolta di tutto, e in quel periodo lì ho iniziato ad ascoltare musica con gli amici e tutto è venuto da lì, piano piano”.