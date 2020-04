Calciomercato Juventus, basta chiacchiere: la decisione è presa!

Calciomercato Juventus: prese alcune importantissime decisioni

NEWS MERCATO JUVE – Complice anche lo stop al campionato a causa dell’emergenza Coronavirus, in questi ultimi tempi sono circolate tantissime voci riguardanti il calciomercato della Juventus. Alcune di queste hanno anche preoccupato molto tutto l’ambiente e in special modo i tifosi bianconeri, che più volte hanno visto alcuni dei propri beniamini accostati ad altre squadre o al centro di alcuni pesanti rumors di mercato. Per alcuni (come vedremo tra poco) queste indiscrezioni potrebbero effettivamente risultare veritiere, ma per altri risultano essere solo mere speculazioni di mercato prive di fondamento. E questo sarebbe il caso dei tre giocatori forse più chiacchierati di tutti, le tre vere e proprie star della Juve: Cristiano Ronaldo, Dybala e De Ligt. Come riportato infatti da Calciomercato.com, il club bianconero non ha nessuna intenzione di fare a meno di loro, li avrebbe tolti dal mercato e non si sentirebbe in pericolo di perderli, nonostante i tantissimi club interessati. La Juventus vuole fortemente ripartire da loro e li avrebbe bloccati ma, come detto, questo discorso non vale per tutti i componenti della rosa bianconera. Anzi, altri big rischiano fortemente l’addio a fine stagione: ecco di chi si tratta >>>CONTINUA A LEGGERE