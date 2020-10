Camavinga e quel commento sulla maglia di Cr7: “Non la laverò mai”

TORINO – Eduardo Camavinga è la nuova stella del calcio francese. Il centrocampista classe 2002, punto fermo del Rennes, sta pian piano scalando posizioni anche all’interno della propria Nazionale, con cui è sceso in campo ieri sera nell’incontro con il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese è un idolo per il giovane transalpino, che ha avuto l’onore di poter scambiare la propria maglia con lui. Una maglia che Camavinga ha detto che non laverà mai. Che sia anche un indizio di mercato? Il ragazzo, infatti, sarebbe entrato nel mirino proprio della Juventus, pronta ad imbastire una trattativa nel corso della prossima estate. Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, sta circolando un’indiscrezione totalmente folle per quanto riguarda il mercato bianconero. Bomba atomica su Leo Messi: la notizia è clamorosa! >>>VAI ALLA NOTIZIA