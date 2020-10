Calciomercato Juventus, Paratici valuta un colpo pazzesco: “C’è l’offerta!”

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Ve lo avevamo anticipato nelle scorse ore. Questo pare proprio essere un momento decisamente bollente per quanto riguarda le indiscrezioni di calciomercato della Juventus. Non c’è un attimo di tregua. I nomi accostati alla Vecchia Signora continuano a spuntare senza sosta e noi, come sempre, vi teniamo aggiornati su ogni indiscrezione che circola in orbita bianconera. L’ultima bomba di mercato è esplosa proprio in giornata ed è di quelle davvero clamorose.

A sganciarla è stata la notissima trasmissione spagnola El Chiringuito TV. Molti tifosi bianconeri la ricorderanno bene perché fu una delle primissime fonti a parlare della trattativa che portò Cristiano Ronaldo alla Juventus. Secondo i colleghi iberici, le trattative tra Sergio Ramos e il Real Madrid per il rinnovo contrattuale si sarebbero ormai arenate. Per questo la Juve (insieme al PSG) si sarebbe fatta avanti con il giocatore nel tentativo di farlo sbarcare a Torino a parametro zero la prossima estate. Paratici avrebbe già fatto la sua offerta all’entourage del difensore, ma c’è di più.

Conferme infatti arrivano anche dall'Inghilterra, dove il Daily Express rilancia la candidatura bianconera per Sergio Ramos e aggiunge anche un altro particolare. Ci sarebbe infatti un intermediario d'eccezione in questa trattativa: Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese starebbe spingendo con la Juve per l'acquisto Sergio Ramos, suo ex compagno ai tempi del Real Madrid. Non è certo un segreto che la Juventus sia sempre molto attenta alle occasioni a parametro zero e infatti ne starebbe valutando parecchie. Tra queste, ci sarebbe appunto anche Sergio Ramos. Sarebbe un colpo pazzesco, vedremo come evolverà la situazione. Ma non è ancora tutto, perché sulla lista della spesa bianconera ci sono anche molti altri nomi. Tra affari rimandati e obiettivi ancora caldi, Paratici ha già le idee chiare in vista di gennaio e non solo: ecco i 13 grossi obiettivi nel mirino bianconero!