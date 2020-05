Calciomercato, trattativa bollente: manca solo l’ultimo sì! – News Juve

News Juve, calciomercato: manca solo l’ultimo sì per chiudere l’affare

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Fabio Paratici continua a lavorare su un maxi affare che negli ultimi giorni sarebbe diventato davvero bollente e sarebbe entrato veramente nel vivo. Stiamo parlando dello scambio Pjanic-Arthur con il Barcellona. Il club blaugrana ha sciolto ogni riserva e ha deciso di puntare forte sul centrocampista bosniaco, per il quale ha offerto alla Juventus i cartellini di Ivan Rakitic e di Arturo Vidal. Negativa la risposta di Paratici, che non gradisce le due contropartite proposte dai catalani: il CFO bianconero vuole solo il regista brasiliano. I discorsi proseguono e sembrano andare avanti spediti, visto che – tra proposte e controfferte – alla fine quasi tutte le parti in causa si sono dette d’accordo nel portare fino in fondo l’operazione. La Juve ha ormai ampiamente aperto all’addio di Pjanic, il quale a sua volta avrebbe già detto di sì all’offerta del Barcellona. Anche i blaugrana si sarebbero detti disposti a fare lo scambio con Arthur Melo, ma adesso mancherebbe l’ultimo sì per sbloccare definitivamente la situazione. Proprio quello del giocatore brasiliano, che nei giorni scorsi ha ribadito la sua volontà di rimanere al Barça. Una posizione precisa ma, probabilmente, non irremovibile: ecco perché Fabio Paratici starebbe continuando il suo pressing per convincere il ragazzo. Tre sì sono già arrivati: ora manca l’ultimo via libera per chiudere l’affare. Ma non è ancora tutto, anzi. La raffica di mercato continua: nel mirino di Paratici infatti sono finiti ben 20 giganti assoluti che infiammeranno il prossimo calciomercato e di cui vi abbiamo parlato approfonditamente nel nostro focus di mercato >>>VAI ALLA NOTIZIA