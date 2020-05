Calciomercato Juventus, doppia bomba in diretta TV: tenetevi forte…

Calciomercato Juventus, sono arrivate due notizie clamorose

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Di questi tempi, con il calcio giocato ancora fermo ai box, è ovviamente il tema calciomercato a tenere costantemente banco anche in casa Juventus. Chi ci segue assiduamente lo saprà molto bene: ogni giorno ci ritroviamo a trattare indiscrezioni e novità di mercato che non mancano mai, visto che sono tante le piste su cui sta lavorando Fabio Paratici. Ma non sempre possiamo parlare di notizie che sono autentiche bombe di calciomercato. Oggi invece ne abbiamo la possibilità visto che, nelle scorse ore, sono state lanciate due pesantissime novità che, se confermate, avrebbero davvero del clamoroso. A parlarne è stato il giornalista Fabio Santini in diretta TV nel corso del programma “Il Processo” in onda su 7Gold. La prima voce riguarda il futuro di Maurizio Sarri che, secondo il giornalista, sarebbe ancora in ballo e legato soprattutto ad una condizione: “Il tecnico toscano rimarrà alla Juve solamente se riuscisse a battere il Lione. Il piano B della Juventus per la panchina si chiama Zinedine Zidane“. Insomma, se la Vecchia Signora – una volta ricominciate le competizioni – non dovesse andare avanti in Champions League, allora Sarri potrebbe seriamente rischiare il posto, con la dirigenza che punterebbe dritto dritto sull’attuale allenatore del Real Madrid, vecchio pallino del presidente Agnelli. Un’indiscrezione pesante, ma forse è la seconda notizia sganciata da Santini a fare ancor più rumore: “Neymar sembra aver rotto con il PSG. Ecco perché il club francese, tra le altre squadre, avrebbe imbastito un discorso di mercato anche con la Juventus. Il Paris Saint-Germain infatti sarebbe molto interessato all’attaccante argentino Paulo Dybala. La coppia Neymar-Ronaldo insieme alla Juve sarebbe impressionante.” Di questa clamorosa ipotesi di calciomercato vi avevamo già parlato anche noi nelle scorse ore. In effetti era spuntata questa suggestione di un possibile scambio tra Neymar e Dybala con il PSG ma, ancora una volta, ripetiamo quanto avevamo detto in precedenza: al momento, almeno a quanto ci risulta, si tratterebbe solo di fantamercato. Ma, visto che le voci in merito continuano a circolare, ci limitiamo a riportare ogni novità che arriva, in attesa di ulteriori sviluppi. Ma non è finita qui, anzi. Parlando delle possibili operazioni di mercato della Juventus in entrata infatti, nel mirino di Paratici sono finiti ben 20 giganti assoluti, di cui vi abbiamo parlato approfonditamente nel nostro focus di mercato >>>VAI ALLA NOTIZIA