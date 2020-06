Calabria: “Ronaldo? Il giocatore più forte fisicamente è Kessié”

TORINO- Tramite i canali ufficiali del Milan, Davide Calabria ha detto la sua sul giocatore più forte fisicamente del campionato: “Ronaldo? Non direi lui, ma Kessiè. Franck è qualcosa di veramente assurdo. Non fa molta palestra, ma ha un fisico assurdo e non riesci a spostarlo. Puoi anche provare a prendere una rincorsa di cinquanta metri prima di andargli addosso, ma alla fine il risultato è sempre lo stesso: ti ribalti sempre tu senza spostarlo”.

