Cairo: “Juve-Napoli? Non entro nel merito, ma ci si deve attenere al protocollo”

TORINO- Intervenuto al Festival dello Sport, il presidente del Torino ha avuto modo di parlare anche della situazione Covid: “Juve-Napoli? Non voglio entrare nel merito, ma bisogna cercare di attenersi al protocollo. Stabiliamo una regola che vada bene per tutti, non per un solo caso. Lo scorso anno abbiamo ripreso il campionato in un tempo concentrato, giocando ogni tre giorni e sottoponendo i calciatori ad uno sforzo notevole. Ho fatto i complimenti a Gravina perché ha deciso di tornare a giocare, oggi, a maggior ragione, avendo una conoscenza maggiore di questo virus, possiamo andare avanti”.