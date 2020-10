News Juve – Voci insistenti, ora l’addio è davvero possibile: “Ecco l’offerta!”

ULTIME NOTIZIE JUVENTUS – Occhio a quello che potrebbe succedere in casa Juventus nelle prossime settimane. Già perché da qualche tempo (neanche poco a dir la verità) stanno circolando alcune voci che, invece di affievolirsi, con il passare del tempo si stanno facendo sempre più insistenti e concrete. Già sotto mercato se ne era parlato e ora le prime indiscrezioni stanno trovando ulteriori conferme. Parliamo di un addio che potrebbe cambiare le strategie future della Juve.

In particolare, ci riferiamo alla notizia secondo cui Fabio Paratici, CFO bianconero, potrebbe presto lasciare la Vecchia Signora. La Roma del nuovo presidente Friedkin infatti starebbe facendo davvero sul serio per il dirigente juventino. Ecco quanto riportato dal noto giornalista Nicolò Schira su Twitter: “La nuova Roma di Friedkin a caccia di un direttore sportivo: la prima scelta resta sempre Fabio Paratici. Il corteggiamento è partito da tempo e nelle prossime settimane i giallorossi offriranno al dirigente della Juventus (scade 2021) un ricco triennale (€2M)“. Sarebbe un addio pesante per la società bianconera, visto che Paratici è il dirigente che organizza il mercato della Juve. Strategie e piani dunque sarebbero di colpo stravolti. Per questo la società dovrebbe subito trovare un’alternativa di livello. Chi potrebbe arrivare quindi?

Ancora poche certezze da questo punto di vista. Si potrebbe optare per la soluzione interna, con la promozione di Federico Cherubini. Ma il nuovo nome che aleggia nell’etere torinese è quello di Ralf Rangnick, in ballottaggio con Paratici per un posto alla Roma. Il manager tedesco ha fatto molto parlare di sé durante quest’ultima sessione di mercato in ottica rossonera, chissà che non potrebbe prendere quota la sua candidatura per la Juventus qualora Paratici si trasferisse a Roma. Una suggestione affascinante per ora, nulla di più. Prima bisognerà campire quale sarà il futuro di Fabio Paratici. Nel frattempo però, occhio anche ai prossimi colpi in entrata. Tra affari rimandati e obiettivi ancora caldi, la Juve ha già le idee chiare in vista di gennaio e non solo: ecco i 13 grossi obiettivi nel mirino bianconero! >>>VAI ALLA NOTIZIA