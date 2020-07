Cagliari-Juventus, la moviola: gara ben diretta da Ghersini

TORINO- Nessun particolare episodio da moviola da analizzare in Cagliari-Juventus, gara diretta dal signor Ghersini. Partita nel complesso molto corretta, ma andiamo con ordine. Giusto annullare il gol di Cristiano Ronaldo al 16′ del primo tempo: il portoghese è in chiara posizione di fuorigioco. Al 24′ giusto il giallo per Pjanic, che atterra Joao Pedro, così come è giusta l’ammonizione per Sarri, che protesta con troppa foga. Entrambi diffidati, entrambi non ci saranno con la Roma. Al 69′ il Cagliari reclama un rigore per un presunto tocco di mano di Bonucci, ma il numero 19 respinge con la pancia il tiro di Simeone.

