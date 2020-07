Cagliari-Juventus, il protagonista: Gagliano

TORINO- Dopo aver festeggiato domenica il nono scudetto consecutivo, arrivato grazie al successo sulla Sampdoria, la Juventus va ko a Cagliari per 2-0. Protagonista del successo rossoblù il giovane Gagliano, autore di un gol (il suo primo in Serie A) e di un assist per Simeone, che hanno permesso alla squadra di Zenga di battere i bianconeri dopo 11 anni dall’ultimo precedente. Classe 2002, il giovane centrocampista è sicuramente un prospetto da tenere d’occhio per il futuro.

