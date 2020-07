Cagliari-Juventus 2-0: i campioni d’Italia cadono contro i rossoblù

TORINO- Priva di tanti elementi fondamentali come De Ligt e Dybala, la Juventus cade in casa del Cagliari alla prima gara dopo la conferma del nono scudetto consecutivo. Sugli scudi il giovane Gagliano, autore di un gol e un assist nel primo tempo. Bianconeri molto imprecisi, con la testa già al Lione dopo la vittoria di domenica scorsa contro la Sampdoria. Impreciso Cristiano Ronaldo che, alla ricerca del suo trentaduesimo gol stagionale, non riesce a battere Cragno, offrendo una prestazione inferiore a quella a cui ci aveva abituati dal post lockdown. Ma attenzione perché, proprio dopo la partita, sono arrivate alcune pesantissime novità per il mercato bianconero. La notizia è clamorosa, super affare con Marotta: Paratici ci prova per davvero! >>>VAI ALLA NOTIZIA

