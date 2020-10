C.Zanetti: “Pirlo merita il meglio. Juve nel 2006? Non ebbi alcun problema”

TORINO- Ai microfoni de IlPosticipo.it, l’ex centrocampista Cristiano Zanetti ha parlato del mondo Juventus: “Pirlo? Certe scelte accadono quando lasci un bel ricordo in un ambiente. Andrea si merita tutto quello che ha perché da calciatore è stato fenomenale. Ricordi dei bianconeri? Firmai a gennaio del 2006, poi ad aprile scoppiò un casino (Calciopoli ndr.), ma non ho avuto alcun problema ad andare avanti con la mia scelta. Non ho nessun rimpianto, nell’anno di B ci rimboccammo le maniche. Capello mi voleva, poi è successo quello che è successo e penso di essermi sempre comportato bene”.