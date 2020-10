TORINO- In occasione del Festival dello Sport, l’ex difensore argentino Nicolas Burdisso ha avuto modo di parlare di Andrea Pirlo: “Penso che avere un personaggio come lui nello spogliatoio aiuti a fare il lavoro di direttore sportivo. Però non parlo nel dettaglio della Juventus. Sarri? Ogni allenatore ha una sua metodologia di lavoro, poi però c’è sempre da rispettare la filosofia della squadra che vai ad allenare”.