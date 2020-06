Buffon, settimane decisive per il rinnovo

TORINO- In casa Juve, oltre a programmare i possibili acquisti per la prossima stagione, si lavora per rinnovare i contratti di alcuni giocatori chiave. Uno di questi è Gigi Buffon, che ha convinto tutti con le prestazioni fornite in campo quest’anno, oltre ad essere ritenuto ancora un punto fermo all’interno dello spogliatoio bianconero. Per questo, nonostante l’età non più verdissima, nelle prossime settimane dovrebbe arrivare la firma su un rinnovo annuale.

