Buffon: “Sarri ha avuto poche possibilità per far vedere il suo gioco, ma dal prossimo anno…”

TORINO- Gigi Buffon, in un’intervista a DAZN, ha detto la sua su Maurizio Sarri: “Il mister ha inciso a suo modo, ma lo si è visto solo a sprazzi. Il primo mese, in cui è stato assente per problemi di salute, solitamente è quello che da l’impronta alla squadra. Non ha avuto le possibilità per esprimere tutto il suo sapere, ma credo che dal prossimo anno vedremo la sua Juve. Dopo tanti anni di un certo tipo di gioco, quando si deve cambiare, gli stimoli e la testa fanno sempre la differenza”.

