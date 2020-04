TORINO – La Juventus in primis, ma anche numerose associazioni benefiche, stanno utilizzando gli sportivi più popolari come testimonial per le numerose raccolte fondi attive in questo periodo difficile. Tra questi c’è anche Gianluigi Buffon, che su Instagram ha invitato il suo pubblico a fare delle donazioni per la Croce Rossa attraverso l’iniziativa “Never Give Up”