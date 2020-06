Buffon, piena fiducia da parte di Sarri: in Coppa Italia giocherà lui

TORINO- La Juventus è al lavoro alla Continassa per preparare al meglio il ritorno di Coppa Italia contro il Milan, al momento previsto per il 13 giugno. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, titolare tra i pali sarà, ancora una volta, Gigi Buffon, che ha la massima fiducia da parte di Maurizio Sarri. Per il numero 77, poi, si parlerà anche di rinnovo di contratto. Tutti gli indizi portano ad un prolungamento per un’ulteriore annata.

