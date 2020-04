Buffon, nuovi passi avanti verso il rinnovo

TORINO- Pronto a proseguire ancora per un anno il matrimonio tra Gigi Buffon e la Juventus. Il portierone, infatti, attende solamente un miglioramento della situazione Coronavirus per apporre la sua firma al prolungamento, che lo porterà a disputare la sua ventiseiesima stagione da professionista. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, a convincere il numero 77 sarebbero state le rassicurazioni di Sarri, oltre alla grande amicizia con Agnelli. Il tecnico toscano, infatti, lo ritiene ancora un elemento importante all’interno dello spogliatoio bianconero.

