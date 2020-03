Buffon: “Insieme ce la faremo, aiutiamo chi si trova in prima linea”

TORINO – I grandi sportivi, essendo costretti a star fermi come quasi tutta la popolazione italiana, continuano a mandare messaggi motivazionali ai tifosi in questo momento difficile. Non è il primo, e certamente non sarà l’ultimo, quello di Gianluigi Buffon, che attraverso le sue storie di Instagram ha voluto mostrare il suo supporto alle persone impegnate direttamente nella lotta al Coronavirus. “Insieme ce la faremo, aiutiamo chi si trova in prima linea per tutti noi” – ha scritto il portiere.

