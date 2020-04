Buffon: in campo fino al 2022, poi un ruolo in dirigenza

TORINO- La Juventus e Buffon, dopo essersi ritrovati la scorsa estate, sono pronti a continuare il loro matrimonio per almeno un’altra stagione. Il portiere ha infatti convinto tutti delle sue condizioni, meritandosi un rinnovo annuale che verrà messo nero su bianco appena la situazione Coronavirus lo consentirà. Ma, come riportato da Tuttosport, per il numero 77 la carriera potrebbe durare fino al 2022, con la speranza di disputare quell’ultimo mondiale sfuggitogli nel 2018. Successivamente, anche per lui sarà ora di dire basta, iniziando un’avventura dietro la scrivania. Ovviamente, sempre a tinte bianconere.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<