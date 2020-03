TORINO- L’emergenza Coronavirus continua e, con essa, il periodo di quarantena di tutti i cittadini italiani. Anche Gigi Buffon, così come molti altri calciatori, ha voluto quindi dare alcuni consigli per “sconfiggere”, questo virus. Il tutto è documentato dal suo ultimo post sui social, un video in collaborazione con la FIFA. “Il mondo del calcio, unito, vuole sottolineare la necessità di seguire cinque passaggi chiave per sconfiggere il coronavirus” è il suo messaggio: