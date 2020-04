Bruno: “I tifosi della Juve mi odivano, con Baggio rapporto mai ricostruito”

TORINO- L’ex difensore della Juventus Pasquale Bruno ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport, svelando poi un retroscena su Roberto Baggio: “Dopo il passaggio al Torino i tifosi bianconeri arrivarono ad odiarmi. Una sera ero a cena con mia moglie in un ristorante di Piazza Vittorio e arrivò un gruppo di tifosi, dai quali ci salvò la polizia. Da quel momento iniziai a girare con una mazza da baseball in macchina. Baggio? Ci odiavamo e questa frattura non è mai stata ricucita. Una volta fummo espulsi entrambi e lui venne a cercarmi in spogliatoio, tenuto da un massaggiatore. Dissi di portarlo via che altrimenti lo avrei ucciso”.

