TORINO- Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l’ex terzino Andrea Brehme ha parlato della lotta scudetto: “L’Inter punterà sicuramente a vincere il campionato, è per questo che la squadra è stata costruita. Non vai a prendere uno come Vidal per arrivare dietro alla Juve. Lo scorso anno il gap con i bianconeri era ancora più ampio del punto di distacco in campionato, ma ora le distanze si sono accorciate”.