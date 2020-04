Bosnich: “Penso Pogba possa restare a Manchester, ma se volesse andare via…”

TORINO- L’ex portiere del Manchester United Mark Bosnich ha parlato del futuro di Paul Pogba, seguito anche dalla Juventus per rinforzare il proprio centrocampo: “Credo che alla fine il ragazzo possa rimanere al Manchester United sarei pronto a scommetterci. Il discorso, alla fine, è però sempre lo stesso. Se un calciatore vuole andare via dalla squadra per trasferirsi in un’altra, che esso sia Pogba o Paul Smith, è giusto lasciarlo andare”.

