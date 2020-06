TORINO- Per la Juventus, così come per l’Inter, è definitivamente sfumata l’occasione Meunier. Il terzino belga, che al termine della stagione si sarebbe liberato a parametro zero dal Psg, è stato ufficializzato infatti come nuovo acquisto del Borussia Dortmund, che ha così bruciato la concorrenza. L’esterno destro ha firmato un contratto che lo legherà al club giallonero fino al 30 giugno del 2024.

