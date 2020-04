Borja Valero: “Si doveva agire prima di Juve-Inter, spero che il campionato riprenda”

TORINO- Il centrocampista dell’Inter Borja Valero, ai microfoni di As, ha parlato della possibile ripresa del campionato: “Si è agito tardi a prescindere da Juve-Inter. Ci si sarebbe dovuti fermare prima, invece si è dovuto ammalare un giocatore per dire stop. Spero che il campionato possa riprendere, perchè significherebbe che il peggio è alle spalle. Futuro? Non so come verranno risolte situazioni contrattuali come le mie, parlerò col club quando sarà il momento”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<