Bonucci versione corridore: nessuno più veloce di lui nella 27esima giornata

TORINO- Il ko di Chiellini ha aggiunto sulle spalle di Bonucci il peso di dirigere la difesa della Juventus, oltre all’onere (e onore) di portare al braccio la fascia di capitano. Ma il numero 19 non sembra averne risentito e, in campo, vola letteralmente. Come riportato dalla Lega Serie A, infatti, il centrale viterbese è stato il giocatore più veloce della ventisettesima giornata di campionato, avendo toccato i 34.42 km/h contro il Bologna. Seguono in classifica i milanisti Ante Rebic (34.36) e Theo Hernandez (34.19).

