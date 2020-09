TORINO – Il difensore della Juve Leonardo Bonucci, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa, dove ha parlato anche di Chiellini.

“Siamo fortunati, vedremo due dei migliori difensori al mondo come Chiellini e van Dijk, due tra i primi cinque, che interpretano il ruolo in modo eccellente. Van Dijk ha dimostrato in Premier e in Nazionale di meritare il Pallone d’Oro, Giorgio è uno dei più forti da 15 anni”.