Bonucci: “Punto importante in ottica scudetto, contro l’Atalanta non è mai facile”

TORINO- Dopo il pareggio con l’Atalanta, Leonardo Bonucci è stato intervistato ai microfoni di DAZN: “Sempre dura contro di loro, la squadra ha fatto un grande lavoro di sacrificio. Io personalmente ho lavorato non al massimo per un fastidio al flessore, ma era importante il risultato. Stasera ha vinto il gruppo, il pareggio è importante. Questa era la partita che dovevamo fare. Portare a casa un punto mantiene a distanza Lazio e Atalanta. Adesso recuperiamo le energie e pensiamo al Sassuolo, che è un’altra squadra che gioca bene e sta bene fisicamente. Non sarà facile fare risultato. Loro giocavano molto a uno/due tocchi e noi facevamo fatica. Nel primo tempo, per loro meriti, abbiamo avuto difficoltà ma siamo stati lucidi nel non crollare. Stasera guardiamo il risultato, è un punto importante per lo scudetto, che si vince con questi risultati. Champions? A livello mentale le energie le recupereremo se vinceremo lo scudetto con qualche giornata di anticipo. Ora è il momento di pensare solo alla prossima partita”. Ma attenzione perché, proprio nel post partita, è arrivata anche una clamorosa novità per il mercato bianconero: notizia bomba, colpo da più di 50 milioni di euro! >>>VAI ALLA NOTIZIA