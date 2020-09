Bonucci: “Pirlo ha portato nuove idee, continuiamo su questa strada. Paragoni? Credo somigli più ad Allegri che a Sarri”

TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, Leonardo Bonucci ha commentato il successo della Juve sulla Samp: “Stasera si sono viste nuove idee in campo, c’è tanto entusiasmo nell’ambiente. La differenza penso stia nelle voglia di aggredire la partita e portare a casa il risultato. Con Sarri era più movimento di reparto, ora è più un uomo contro uomo. Pirlo? Abbiamo accettato le scelte della società, il mister ci ha portato un nuovo modo di intendere il calcio. Abbiamo interpretato la gara con l’obiettivo di vincere e non prendere gol, continuiamo così. Paragoni? Penso che Pirlo assomigli più ad Allegri che a Sarri. Il mister trasmette molta serenità, come accadeva quando era un calciatore. Rapporto? Siamo grandi e maturi e abbiamo il massimo rispetto nei suoi confronti. C’è la massima disponibilità e voglia di aiutarlo”.