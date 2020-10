TORINO- Dopo il pareggio di Crotone, la Juventus è pronta a fare il suo esordio in Champions League. Bianconeri in campo domani a Kiev contro la Dinamo di Lucescu, in match tutt’altro che semplice. Tra i protagonisti in casa juventina dovrebbe esserci Leonardo Bonucci, leader della difesa che, nel suo ultimo post su Instagram, ha voluto caricare i suoi compagni di squadra: “Lavorando per iniziare al meglio la nostra stagione in Champions League”: