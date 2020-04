Bonucci, la Juve fa muro alla cessione

TORINO- È ormai cosa nota la stima di Pep Guardiola nei confronti di Leonardo Bonucci, ritenuto dal tecnico catalano il giusto erede di Stones, ormai retroscesso nelle gerarchie per la difesa. Come riportato dal Corriere di Torino, però, la Juventus non ha alcuna intenzione di privarsi del suo numero 19, tornato ad essere un elemento portante della difesa dopo l’annata milanista di ormai due stagioni fa. Il giocatore, come dismostrato dal rinnovo di qualche mese fa, è uno degli intoccabili in casa bianconera.

