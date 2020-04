Bonucci, gesto di solidarietà per il “Gemelli” di Roma

TORINO- In questi giorni di festa c’è chi, come il personale sanitario, sta lavorando senza sosta per cercare di arginare l’emergenza Coronavirus al meglio. Ecco quindi che, chi come Leonardo Bonucci, ha avuto un pensiero per medici ed infermieri, oltre che per tutti i pazienti. Come riportato da Sky Sport, il difensore bianconero, in collaborazione con AGOP (Associazione Genitori Oncologia Pediatrica) ha regalato colombe e doni vari a pazienti e personale dell’ospedale “Gemelli” di Roma. Un gesto che, ancora una volta, evidenzia la solidarietà del numero 19.

