TORINO – Nel pieno dell’emergenza Coronavirus, c’è ancora incertezza riguardo alla ripresa dei campionati, ma gli atleti stanno facendo di tutto per tenersi pronti. Anche Leonardo Bonucci si sta allenando in casa, come ha tenuto a mostrare sul suo profilo Instagram. Il numero 19 ha postato un video che lo ritrae alle prese con vari esercizi, che ha così commentato: “Getting strong now”.