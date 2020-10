Bonucci gaffe social: “Corri, sorridi e sii positivo”

TORINO – Dopo il secondo pareggio consecutivo in campionato, la Juventus proverà a trovare il riscatto nel big match di Champions di domani sera contro il Barcellona. Bianconeri che devono ancora scoprire la sorte di CR7, se sarà della partita oppure no. I tifosi juventini fanno tutti gli scongiuri del caso e in fondo, anche un pò tutto il mondo del calcio, per assistere dopo due anni, all’eterna sfida Ronaldo-Messi. In assenza dell’alieno di Funchal, ci pensa Leonardo Bonucci a caricare i suoi, attraverso un post sul suo account Instagram, pubblicato al termine della seduta di oggi che, cita quanto segue: “Corri, sorridi e sii positivo”. Post che però ha creato molto dibattito per una leggerezza commessa dall’attuale capitano della Vecchia Signora, per quel: “Sii positivo” che sà un pò di ironico, incappando cosi in una clamorosa gaffe. Gaffe che non è passata inosservata ai tifosi, i quali hanno risposto con frasi del tipo: “Meglio se negativo”, oppure: “In questo periodo essere positivi non conviene”.