Boniek: “Morata “bello di notte”? Prima deve vincere trofei internazionali. E su Ronaldo…”

TORINO- L’ex giocatore della Juventus Zbigniew Boniek è stato intervistato dal Corriere della Sera: “Morata? Mi dispiace che il mio soprannome di “bello di notte” sia finito in fretta ad altri giocatori. Prima, però, dovrà vincere un trofeo internazionale. Quando lo farà gli concederò io stesso questo soprannome. Ronaldo? Se non segna per due partite dicono tutti che è invecchiato, poi riprendere a fare gol a raffica. Con i grandi campioni è così. Stesso discorso vale per Lewandowski e Messi. Non sentono l’età e vanno ancora avanti”.