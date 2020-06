Boniek: “Milik potrebbe lasciare il Napoli. Futuro? Scegliere tra Premier e Juve non è semplice”

TORINO- Zibì Boniek, ex attaccante di Juve e Roma, ha parlato della situazione riguardante Arek Milik ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Non ho notizie certe perchè non ho parlato direttamente con lui, ma credo che il suo addio al Napoli sia una possibilità concreta. Difficile però scegliere tra la Premier e la Juve, perchè sarebbe come scegliere tra due ristoranti bellissimi in cui mangiare. Giocare in Inghilterra sarebbe bello, ma la Juve è il club più organizzato al mondo insieme al Bayern Monaco. Sarri? Non penso che influirà sulla scelta. Un giocatore, se si sente forte, sceglie una nuova sfida indipendentemente dall’allenatore”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<