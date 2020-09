Bonatti: “Sapevamo di doverci adattare a determinate condizioni per arrivare alla vittoria”

TORINO – L’allenatore della Juve Primavera Andrea Bonatti, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della vittoria contro l’Empoli.

“Sapevamo sarebbe stata una partita insidiosa e complicata per il campo e per gli avversari, aggressivi ed esperti. Il vento ha complicato i piani e reso più complessa l’espressione del nostro gioco, ma sapevamo di doverci adattare a queste condizioni per trovare strade diverse per arrivare alla vittoria. Il merito va ai ragazzi che hanno saputo soffrire insieme da squadra, mostrando le loro qualità”.