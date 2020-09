Bologna, Sabatini: “Pirlo farà bene alla Juve. Dzeko? Spero non lasci la Roma”

TORINO – Walter Sabatini, direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni di TMW circa la situazione Dzeko e l’arrivo di Pirlo alla Juventus: “Avrei preso Pirlo perché mi piace rischiare, inventare. Era allenatore in campo e farà benissimo, è una scelta sensata, conoscono il valore tecnico e umano del ragazzo”. Il dirigente si è soffermato anche sul futuro di Edin Dzeko, nel mirino proprio del club bianconero: “Spero che non lasci la Roma. Lo spero per affetto familiare. Mio figlio lo adora, sarebbe una delusione insopportabile per lui e in parte anche per me. Però alla sua età è giusto che faccia una scelta congrua ma sarà meglio evitare la Roma da capitano”.