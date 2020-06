Bologna-Juventus, la moviola: partita maschia, diversi episodi dubbi

TORINO- Partita maschia quella tra Bologna e Juventus, che in più di un’occasione l’arbitro Rocchi non sembra sapere gestire. Diversi i falli commessi dai giocatori di entrambe le partite, ma raramente il direttore di gara decide di sanzionare, lasciando diversi dubbi sulle sue decisioni. Il primo vero episodio da moviola, comunque, arriva al 22′: su un angolo a favore degli ospiti, De Ligt finisce a terra dopo una trattenuta. L’arbitro inizialmente lascia correre ma, richiamato al VAR da Chiffi, decide poi di assegnare la massima punizione, che Ronaldo trasforma. Al 59′ anche i padroni di casa reclamano un penalty: De Sciglio entra in ritardo su Barrow dopo una mischia in area. Anche qui qualche secondo di indecisione, ma Rocchi decide di lasciar correre, ritenendo non falloso l’intervento del numero 2. Al 64′ severa l’ammonizione per De Sciglio che, sedutosi a terra dopo un guaio muscolare, viene sanzionato dall’arbitro per perdita di tempo. All’82’ intervento bruttissimo di Danilo, che interviene a gamba tesa su Barrow. Il brasiliano viene solo ammonito e Rocchi, dopo confronto con il VAR, conferma la sua decisione. Diversi dubbi, l’ex City ha rischiato molto.

