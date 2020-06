Bologna-Juventus, il protagonista: Bernardeschi

TORINO- Il protagonista della sfida tra Bologna e Juventus è certamente Federico Bernardeschi. Dopo diversi mesi sottotono, in cui è stato al centro delle critiche, lanciato titolare a sorpresa da mister Sarri, il numero 33 ha giocato un’ottima gara, coronata dallo splendido assist di tacco per il gol del 2-0 di Dybala. Ma non solo. Diverse giocate interessanti, come quella che ad inizio ripresa manda in porta Ronaldo, non freddissimo nel battere Skorupski. Pochi minuti dopo il talento di Carrara estrae un’altra giocata dal cilindro, andando a centrare il palo che gli ha negato la gioia di un meritato gol. Ottime notizie, quindi, per la Juventus, che avrà sicuramente bisogno della mano dell’ex Fiorentina per questo finale di stagione.

