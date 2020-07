TORINO- Jeremie Boga è uno dei nomi caldi in casa Juventus in caso di partenza di Douglas Costa. L’esterno ivoriano sta vivendo una grande stagione sotto tutti gli aspetti al Sassuolo, che non sta passando inosservata ai top club europei. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, oltre ai bianconeri e al Napoli, sulle tracce del ragazzo ci sarebbero anche Arsenal, Borussia Dortmund e Everton.

