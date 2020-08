TORINO- Nelle scorse settimane si è parlato molto del possibile approdo in bianconero di Jeremie Boga, autentica rivelazione della stagione del Sassuolo. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, però, la Juventus non sarebbe al momento sulle tracce dell’ivoriano, seguito invece con decisione da Milan, Napoli e Borussia Dortmund. La Vecchia Signora ha infatti altre priorità, tra cui l’arrivo di un centravanti.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<