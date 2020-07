Blanc: “Rabiot ha qualità. ma ha bisogno di sentire la fiducia dell’ambiente. Pogba? Li vedrei bene nella stessa squadra”

TORINO- In un’intervista ai microfoni di Tuttosport, l’ex ct della Francia Laurent Blanc ha parlato di Adrien Rabiot: “Non è più un ragazzino, ma è comunque molto giovane. Per lui è la prima avventura lontano dalla Francia, un tempo di adattamento al calcio italiano e alla Juve era d’obbligo. Bisogna fargli sentire attorno molta fiducia, anche io avevo problemi con lui al Psg. Arrivai nel 2013 e voleva andare via perchè pensava che avrebbe giocato poco, ma io sapevo che aveva molte qualità. L’ho impiegato con continuità e infatti è poi esploso il suo talento. Però comprendo Sarri, noi allenatori non possiamo comprendere tutti i giocatori dopo 5 minuti. Pogba? Hanno caratteristiche diverse, il giocatore dello United è ad un livello più alto al momento ed è più offensivo di Adrien. Li vedrei bene nello stesso centrocampo”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<