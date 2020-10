TORINO- Alessandro Birindelli, ex terzino della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio24: “Alla Juve c’è voglia di programmare e questo ha portato tantissimi giovani tra campo e panchina. Il tecnico ha idee ma deve lavorare ancora tanto. Non era obbligatorio mettere così tanti giovani in campo tutti assieme, forse qualche certezza in più servirebbe. Chiesa? Non era facile esordire, anche a livello emotivo. Ricordiamoci che è ancora molto giovane”.