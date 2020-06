Bernardeschi, un finale di stagione per cambiare il futuro

TORINO- Nella vittoria esterna della Juventus a Bologna di ieri, sicuramente, ha brillato anche Federico Bernardeschi. Il numero 33, autore di un assist e di numerose ottime giocate, ha finalmente offerto la prestazione che ci si aspettava da lui e, continuando così, potrebbe essere una risorsa per questo finale di stagione. Il talento di Carrara ha ormai una decina di partite per far cambiare idea alla società bianconera, facendosi togliere dal mercato e guadagnandosi una nuova conferma per la prossima stagione.

